【国際親善試合】イタリア女子代表 1−1 日本女子代表（日本時間10月25日／スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャ）【映像】乾いた衝撃音…至近距離クロスが「顔面直撃」なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のDF守屋都弥の顔面に、至近距離からの強烈なクロスボールが直撃。ファンから心配の声が上がった。なでしこジャパンは日本時間10月25日、国際親善試合でイタリア女子代表と対戦。左SBで先発した守屋を“悲劇”が襲