2回ソフトバンク2死一、二塁、山川が左中間に3ランを放つ。捕手坂本＝みずほペイペイドームソフトバンクが14安打で大勝した。0―1の一回に好機から栗原、山川の連続長短打で3点を奪って逆転。二回は近藤の適時二塁打、山川の3ランなどで6点を加えて突き放した。山川は5打点、周東は5安打と大当たり。上沢は一回の1失点のみで6回を投げ、7奪三振と好投した。阪神は投手陣が崩れ、打線も二回以降はつながりを欠いた。