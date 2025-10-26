英ロックバンド、オアシスの16年ぶりの来日公演が25、26日の両日、東京ドームで行われた。世界を熱狂させている再結成ツアーの一環となる。度重なる兄弟げんかの末、09年に解散。16年間疎遠だったノエル・ギャラガー、リアム・ギャラガー兄弟がつないだ手を高く掲げて登場した。ステージで熱くハグを交わす光景に、40〜50代のオアシス世代を中心とする超満員5万人のファンから大歓声が起こった。リアムが「ここにはオアシスのヴァ