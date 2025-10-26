4人組ロックバンド、I Don’t Like Mondays．が26日、Zepp DiverCityで「TOXIC TOUR 2025」の最終公演を行った。2014年にメジャーデビューし、80年代のサウンドをベースに邦楽への落とし込みを行う独自のスタイルが特徴。アイドルグループSnow Manのリーダー岩本照がファンであることから、同グループに「LOVE TRIGGER」の楽曲提供も行った。11周年を迎えた今年、自身初となるZeppツアーを行った。「踊れるロックサウンド」が特徴