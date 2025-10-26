イースター航空は、福岡〜釜山線を10月26日に開設した。1日2往復を運航する。機材はボーイング737-800型機を使用する。所要時間は福岡発が55分から1時間10分、釜山発が1時間5分から1時間15分。同路線はこの他に、エアプサンとティーウェイ航空、チェジュ航空が運航している。■ダイヤZE942福岡（12：00）〜釜山（13：10）ZE944釜山（18：05）〜釜山（19：00）ZE941釜山（09：40）〜福岡（10：55）ZE943釜山（16：00）〜福