◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦ソフトバンク１０―１阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンクは打線が序盤に１０点を奪って逆転勝ちを収め、通算１勝１敗のタイに戻した。初回に１点を先制されたが、その裏の攻撃で栗原陵矢内野手の同点打と山川穂高内野手の勝ち越し２点二塁打で３点を奪い流れに乗った。２回にも山川が日本シリーズ（Ｓ）自身２本目となるダメ押し３ランを放つなど、２回までに９点を奪っ