◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦ソフトバンク１０―１阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）阪神が１０失点と大敗。逆転負けで、連勝を逃した。阪神が日本シリーズで２ケタ失点を喫するのは、ロッテと対戦した２００５年の第３戦以来、５度目となった。初回１死。中野、森下の連打で二、三塁とすると、佐藤輝の右前打で１点を先制。２５日の同戦で決勝打を放った４番が、２戦連続の適時打で早々に試合を動かした。だが