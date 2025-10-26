俳優・妻夫木聡が主演を務める、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜後9：00）の次回予告で、目黒蓮演じる物語の鍵を握る重要な人物が、ついに姿を現した。【別カット】目黒蓮が妻夫木聡と…第3話（26日放送）では、ロイヤルヒューマン社の競馬事業部を救った競走馬のイザーニャとファイトが揃ってケガに見舞われてしまい、栗須と耕造は有馬記念勝利という夢を勝ち取るため新たな競争馬を探し始め、野崎加奈