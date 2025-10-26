漫才コンビ、ザ・ぼんち（ぼんちおさむ＝72、里見まさと＝73）が26日、大阪市のなんばグランド花月で「芸道55周年記念単独ライブ〜漫才はとまらないッ〜」を開催した。公演はまず、ザ・ぼんちの漫才でスタート。続いて「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」で競い合った後輩の吉田たち、金属バット、モンスターエンジンらが漫才を披露した。メッセンジャー黒田有プロデュースでおさむと黒田の漫才も行われたが、なぜか黒田が1人で登