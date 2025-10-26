阪神は２６日の「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」第２戦（みずほペイペイ）でソフトバンクに１―１０で完敗。対戦成績は１勝１敗の五分に戻った。先発のデュプランティエが２回途中を６安打７失点と大炎上して早期降板を余儀なくされると、２番手・岩貞も山川にシリーズ１号となる３ランを浴びるなど鷹打線の餌食となった。周到に準備を重ねたはずのゲームプランはもろくも崩壊した。前半戦だけで１４試合に先発登板し６勝