女子プロレス「マリーゴールド」のビクトリア弓月（２０）が、桜井麻衣（３５）を撃破し、ユナイテッドナショナル（ＵＮ）王座を初戴冠した。シングルリーグ戦「ドリーム・スターＧＰ」で準優勝を果たした弓月は、１月に同王座を戴冠してから６度の防衛に成功してきた王者・桜井に挑戦。試合が始まると怒涛の攻撃を浴びせられた弓月だったが、エルボーを連打して意地を発揮した。その後も何度も顔面を蹴り飛ばされた挑戦者は