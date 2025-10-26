◇SMBC日本シリーズ2025第2戦ソフトバンク10―1阪神（2025年10月26日みずほペイペイD）ソフトバンクが“記録づくし”の大勝で、日本シリーズの連敗を「5」で止めた。第1戦は代打での出場だった山川が、この日は「6番・一塁」で先発し、初回に2点二塁打、2回には1号3ランで5打点を叩き出していた。山川は、1963年の柴田勲（巨人）、2004年のアレックス・カブレラ（西武）、2020年のアルフレド・デスパイネ（ソフトバ