◇SMBC日本シリーズ2025第2戦阪神1−10ソフトバンク（2025年10月26日みずほペイペイD）「SMBC日本シリーズ2025」第2戦のソフトバンク―阪神戦が26日に行われ、阪神は10失点の惨敗を喫した。先発のデュプランティエが大誤算。初回に4安打、1四球で3失点すると、2回も流れは変わらず。周東に適時三塁打を浴びるなど7失点で途中降板となり、ベンチの藤川監督も苦虫をかみ潰したよう表情で見守った。さらに2番手・岩貞も