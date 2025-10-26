◇プロ野球 日本シリーズ第2戦 ソフトバンク 10-1 阪神(26日、みずほPayPayドーム)初戦に1点差で逆転勝利した阪神でしたが、2戦目は投手陣の乱調もあり大敗を喫しました。初回には連打で好機をつかみ佐藤輝明選手のタイムリーで幸先よく先制した阪神。しかし先発・デュプランティエ投手が乱調を見せます。1回裏のマウンドにあがると、ヒットと四球でランナーをため、栗原陵矢選手と山川穂高選手の連続タイムリーを浴び失点。すぐに