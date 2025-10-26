成分研究を極めた化粧品メーカー「トゥヴェール」から、肌悩みに寄り添う3つの特別コフレが登場します。2025年10月23日(木)12:00より予約販売を開始する「大人毛穴・薬用美白コフレ」「つるんとハリ肌コフレ」「レチノールパーフェクトコフレ」は、それぞれの肌悩みに応えるベストセラーを詰め込んだ豪華ラインナップ。自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりなホリデー限