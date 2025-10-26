物価高や長寿化を背景に、「老後資金をもう少し増やしておきたい」と考える人が増えています。そんな中で注目されているのが、個人型確定拠出年金（iDeCo・イデコ）です。「でも、iDeCoって60歳までじゃないの？」と思った方も多いでしょう。実は、2025年の法改正によって、2027年からは条件を満たせば70歳まで掛金を積み立て（拠出）し、運用を続けられるようになります。ただし、これには注意点もあります。制度を誤解したまま続