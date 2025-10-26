2025年10月24日、成都商報は、中国のSNS上で「300元（約6300円）以下のダウンジャケットは本物ではない」という話題が注目を集めたことを報じた。記事は、中国の市場に流通しているダウンジャケットの価格は数百元から数万元に至るまで非常に幅が大きく、低価格帯の製品に対する不信感をあおっていると紹介。市場監督管理総局が昨年実施した調査によると、14のECプラットフォームから抽出されたダウンジャケット製品265ロットのう