◆SMBC日本シリーズ2025第2戦ソフトバンク―阪神（26日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクと阪神のヘルナンデス対決が実現した。9点リードの7回のマウンドには2番手ダーウィンゾン・ヘルナンデスが上がった。阪神は1死で郄寺望夢に代わり、ラモン・ヘルナンデスが代打で登場。カウント1―2からの7球目、低めのカーブを振らせて空振り三振に打ち取り、ソフトバンクのヘルナンデスに軍配が上がった。