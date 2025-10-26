◆SMBC日本シリーズ2025第2戦ソフトバンク―阪神（26日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの上沢直之投手が6回1失点の好投を見せた。6回100球を投げ5安打1失点、7奪三振。初回は1死から中野拓夢、森下翔太、佐藤輝明の3連打で先制点を許した。それでも続く大山悠輔、郄寺望夢を連続三振で最少失点でしのぎ直後の味方打線の逆転につなげた。打線の援護をもらった2回以降は立ち直りを見せ、3回には先頭の近本光