◆みやざきフェニックス・リーグ韓国・斗山２―８巨人（２６日・生目第２）巨人の佐々木俊輔外野手が、本塁打を含む３打席連続適時打をマークした。「５番・右翼」で出場。交代する４回までに３打数３安打３打点と結果を残し、同リーグ２０打数１２安打として打率を６割に上昇させた。２回の第１打席で右翼防球ネットに突き刺さる先制ソロを放つと、３回には右翼へ適時二塁打。４回には一、二塁間を鋭く抜ける適時打をマー