TRIPLANE 2004年にシングル「スピードスター」でデビューしたTRIPLANEが26日、Zepp Sapporoで行われたデビュー21周年を記念するライブ「TRIPLANE 21st Anniversary Special Live “ism”」のファイナル公演を開催。自身初となるアジア ツアーと全国ツアー開催の発表を行った。初のアジアツアー「TRIPLANE 航海の約束 ~Dear friends 再会の夜~」は12月26日の中国・広州を皮切りに、2公演を予定しており、詳細な情報