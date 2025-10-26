ミーガンよりも凶悪かな？すっかり身近になった“AI”を、テクノロジーが生み出した悪魔として描くブラムハウス・プロダクションズ製作のスリラー『AFRAID アフレイド』（原題：AFRAID）が12月26日(金)より日本公開されることが決定した。本作は、家庭用AI機器と絆を育んだ一家が味わう想像を絶する悪夢を描く。キャストは『search／サーチ』（18）のジョン・チョウ、『エイリアン:コヴェナント』（17）のキャサリン・ウォータース