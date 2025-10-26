ロシアのプーチン大統領は、核弾頭が搭載可能な超長射程の原子力推進式巡航ミサイルの発射実験が完了したと発表しました。プーチン大統領は26日、ロシア軍の司令部を訪問し、原子力推進式の巡航ミサイル「ブレベスニク」の発射実験が完了したと発表しました。ゲラシモフ参謀総長によると、「ブレベスニク」の発射実験は21日に実施され、およそ15時間にわたり1万4000キロを飛行したうえで「これが限界ではない」と述べたということ