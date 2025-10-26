ウクライナの首都キーウにロシア軍によるドローンを使った攻撃があり、3人が死亡しました。ゼレンスキー大統領は、25日夜にロシア軍による100機以上のドローンを使った攻撃があり、首都キーウにある高層住宅などが被害を受け、3人が死亡したと明らかにしました。キーウのクリチコ市長によりますと、このほか、子ども6人を含む32人がけがをしたということです。ゼレンスキー氏は、ロシアはウクライナの住宅や民間インフラなどを主な