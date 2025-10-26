日本を含め世界10ヵ国全16都市を巡るワールドツアー＜HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR＞を敢行中のHYDEが10月25日、26日の2日間にわたって日本国内において年内最後のワンマンライヴ＜HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR -JAPAN FINAL-＞を千葉県・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホールにて開催。今ツアー最大規模となるステージと圧巻のパフォーマンスで2日間で24,000人を魅了した。オフィシャルからのレポートを以下にお届けす