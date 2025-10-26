【クアラルンプール共同】高市早苗首相は26日、訪問先のマレーシアで、日本と東南アジアなどとの脱炭素の連携枠組み「アジア・ゼロエミッション共同体（AZEC）」首脳会議に出席した。気候変動対策は人類共通の喫緊の課題だと指摘。脱炭素に向け、昨年10月に合意した今後10年を見据えた行動計画について「理念に合致する具体的な取り組みが実施されることを期待する」と述べた。首脳会議は3回目。共同声明を発表し、脱炭素に向