Travis Japanが、12月3日にリリースする3rdアルバムのタイトルを『’s travelers』（読み：ストラベラーズ）と発表した。今作タイトルは〇〇’s＋旅人の“travelers”の造語で、今回のアルバム総合プロデューサーを務めるメンバーの松倉海斗が命名。「’s travelers」のアポストロフィー Sの前にはいろいろな時代や言葉が入り、苺のタイムマシーンに乗ったTravis Japanが、1950年代から現代まで幅広い時代とディスコやSwing Jazz、