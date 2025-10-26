ねぐせ。が、2026年6月28日(日)に横浜アリーナでのワンマンライブを開催することを発表した。また、5ヵ月ぶりの新曲「愛の味」を11月12日(水)に配信リリースすることも決定している。2024年には日本武道館をSOLD OUTさせ、各地大型ロックフェスでは早くもメインステージへ昇格。楽曲ストリーミングヒットも重ねながら現在結成5周年イヤーを迎えているねぐせ。今回自身最大キャパのワンマンとなる横浜アリーナでのライブには、”愛