第１７２回天皇賞秋は１１月２日、東京競馬場の芝２０００メートルで行われる。今年の皐月賞馬ミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）は日本ダービーで６着に終わったこともあり、距離適性を考慮して３冠最終戦ではなく、古馬との対決を選択。前走のセントライト記念は３歳同士の戦いだったとは言え、着差以上の強さで快勝。秋初戦で好発進を決め、勢いそのままに古馬撃破を狙う。同じく３歳馬