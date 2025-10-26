◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦ソフトバンク―阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンクの周東佑京内野手が、日本シリーズ記録を更新する１試合５安打をマークした。７回２死無走者からの第５打席で阪神・湯浅から左翼線二塁打を放ち、新記録を樹立した。０―１の初回無死一塁で右前打でチャンスメイク。その後、栗原の右前適時打で同点のホームを踏んだ。３―１となった２回２死二塁の好機では、左中間への打