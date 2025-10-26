２０２６年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説の第１１４作「風、薫る」のダブルヒロインの１人に決まった見上愛が１３日までに自身のＳＮＳを更新。２５歳の誕生日を迎えたことを報告した。見上はインスタグラムに「２５歳になりましたッ」と報告。ハイネックのニットにショートパンツを合わせた姿を披露した。続けて「四半世紀お誕生日だぜ！今年も健康第一。たくさん寝てたくさん食べて、幸せだぁ、みんなに感謝です、と思える時