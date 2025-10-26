◇SMBC日本シリーズ第2戦ソフトバンク―阪神（2025年10月26日みずほペイペイD）ソフトバンクの周東佑京内野手（29）が日本シリーズ新記録となる5打数5安打を達成した。初回に右前打、2回に左中間三塁打、3回に中前打、5回にも中前打を放って迎えた7回、阪神・湯浅から左線二塁打を放った。これまでの1試合最多安打は4。連続打席安打は、2005年日本シリーズで今江敏晃（ロッテ）が達成した「8」が最高。