「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク−阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）阪神のラモン・ヘルナンデスとソフトバンクのダーウィンゾン・ヘルナンデスによる、虎と鷹のヘルナンデス対決が実現した。七回からホークスのヘルナンデスが２番手でマウンドへ。１死から阪神ベンチがヘルナンデスを代打で送った。結果は空振り三振。ただ、左翼席の虎党はヘルナンデスの代打がコールされると、大歓声を届けていた。