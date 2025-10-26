人気K-POPアーティストの『Apink』のメンバーで、大のサッカー好きとして知られるオ・ハヨンさん。韓国メディア『毎日経済』は21日、ハヨンさんが3年ぶりに自身のYouTubeチャンネルを再始動すると伝えた。ハヨンさんは同日午後6時に、YouTubeチャンネル『OFFICIAL HAYOUNG』を正式に開設。同メディアによると、かねてより公言していたサッカー愛を前面に出したコンテンツにしていくという。ハヨンさんは2011年に5人組ガールズグル