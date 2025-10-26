今回、Ray WEB編集部は、SNS映えをがんばる友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞高校時代から仲のいい優美とカフェに行くことになった主人公。しかし優美のSNS映えへの熱量がすごすぎて、ついていけるか心配に...。一体このあとどうなるのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【新卒エピ】就職先の塾が忙しすぎ