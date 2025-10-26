◇SMBC日本シリーズ2025第2戦ソフトバンク―阪神（2025年10月26日みずほペイペイD）日本シリーズ第2戦で「ヘルナンデス」対決が実現した。10―1とソフトバンクが9点リードで迎えた7回。ソフトバンクの2番手でマウンドに上がったのは、ダーウィンゾン・ヘルナンデスだった。阪神先頭の大山を空振り三振に斬ると、6番・高寺の代打で打席に立ったのは、ラモン・ヘルナンデス。大型画面に表示された2人のヘルナンデスに