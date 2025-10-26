長田庄平さんTBSテレビは26日、年末に放送予定のスポーツバラエティー番組「SASUKE2025」の収録中に、出演者のお笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平さん（45）が、左足を骨折する全治3カ月のけがを負ったと発表した。同局によると、26日午前9時ごろ、横浜市青葉区の緑山スタジオで収録中、長田さんが回転する丸太型のクッションを並べた障害物に飛び移ろうとして負傷。左足の甲の剥離骨折と診断された。同局は