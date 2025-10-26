高市早苗首相の内閣で経済安全保障相として初入閣した参議院議員の小野田紀美氏が２６日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新した。小野田氏は、プロフィール欄に「小野田紀美（おのだきみ）日常呟き＆岡山宣伝アカウント」と記したアカウントの投稿を更新。「私の地元の方や、同級生の方々から『週刊新潮の取材が来た。どこで個人情報が漏れているのか分からないが怖い、気持ち悪い』と多数のＳＯＳが届いています」と、書き込ん