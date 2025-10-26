近年の結婚式は、形式に縛られず、少人数の食事会やフォトウェディングなど、自由で「自分たちらしい」スタイルが好まれている。ジェンダーバイアスを増長させるような「ブーケトス」「ファーストバイト」「バージンロードという呼び名」をやめたり、白以外のウエディングドレスが選ばれたり。一方で決して少なくない数のカップルが頭を悩ますのが、招待客の両家のバランスだ。今回の相談者の結衣さん（31歳・東京出身・仮名）と翔