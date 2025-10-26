２６日午前８時４０分頃、岩手県住田町上有住の住宅で、住人男性から「犬がクマに襲われたようだ」と県警大船渡署に通報があった。同署によると、飼い犬はシバ犬で、現場付近には犬を引きずったような跡やクマとみられる足跡が残されていた。リードや首輪も落ちていたという。現場は山林に近い集落で、同署は付近をパトロールし、住民に注意を呼びかけている。