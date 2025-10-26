2025年10月26日の『情熱大陸』に2週連続で郷ひろみさんが登場。70歳を迎えた今も精力的に活動を続けるその秘密に迫り、前代未聞の70歳「2日で70曲」の挑戦を追います。そこで、郷さんが64歳の時に、体のキレを保つためのストイックな毎日を語った『婦人公論』2018年4月24日号のインタビューを再配信します。*****若い頃と変わらず、いつもエネルギッシュな郷ひろみさんは、外見だけでなく、体内年齢も30代を保っている。64歳という