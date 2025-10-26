◆SMBC日本シリーズ2025第2戦ソフトバンク―阪神（26日、みずほペイペイドーム）周東佑京が1試合4安打で日本シリーズのゲーム最多安打記録に並んだ。初回に右前打。2回には左中間の適時三塁打を放った。「牧さん（牧原大成）が早いカウントでスチールを決めてくれて、自分の役割はランナーをかえすことだけだと気合いが入りました。しっかり自分の役割を果たすことができて良かったです」とコメントした。さらに3回に