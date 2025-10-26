◆明治安田J1リーグ第35節福岡1―0湘南（26日、福岡・ベスト電器スタジアム）勝利に沸くアビスパサポーターの歓声の中、湘南の選手たちはうなだれ、立ち上がることができない。J1残留とJ2への降格―。博多の森ではっきりとコントラストが描かれた。初めて相手の降格が目の前で決まったという福岡の奈良竜樹主将は「残酷だな…と。J1に居続けることは簡単じゃないと肌で感じた」。勝ってなおJリーグの厳しさを思い知らされた