◆全九州大学野球選手権準々決勝北九大7―7九共大（26日、福岡・今津運動公園）北九大は9回に4点差を追い付かれ、悔しい日没引き分け再試合となった。先発左腕の宮原颯大（3年・必由館）はアウトコースに切れのある直球を投げ込み、カットボールとスライダーもさえて相手打線を翻弄（ほんろう）。8回を終えて10三振を奪うなど力投を見せた。だが、完投勝利を目指してマウンドに上がった9回に制球を乱し、エラーも絡んで白