◇SMBC日本シリーズ第2戦ソフトバンク―阪神（2025年10月26日みずほペイペイD）ソフトバンク・上沢直之投手（31）が6回を投げて5安打1失点。9点リードで余裕を持ってマウンドを譲った。初回3連打を浴びていきなり1点を失ったが、味方打線の援護もあり、ペースを取り戻した。3回は先頭の近本、中野、森下を3者連続三振。4回も先頭の佐藤輝を137キロのフォークで空振り三振に仕留め、イニングをまたいで4打者連続で三振