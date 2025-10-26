【クアラルンプール＝三沢大樹】高市首相は２６日、マレーシアの首都クアラルンプールで東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）との首脳会議に出席した。首相は外交の柱に据える「自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）」構想を推進していく考えを強調し、ＡＳＥＡＮと安全保障や経済、先端技術などでも協力を強化させていく意向を示した。首相は就任後、国際会議への対面出席は初めて。会議の冒頭、「ＡＳＥＡＮと共にインド太平