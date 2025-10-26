逆転で決勝を制し、ハイタッチする高島（中央左）ら東海大相模の選手＝横浜国際プールバスケットボールの第７８回全国高校選手権大会（ウインターカップ）神奈川県予選を兼ねた県高校秋季大会は２６日、横浜国際プールで男女の決勝が行われた。男子は東海大相模が８５−７９で湘南工大付を下し、６年ぶり４度目の栄冠に輝いた。女子は星槎国際湘南が鵠沼を６０−５９で下し、４年ぶり２度目の頂点に立った。東海大相模は序盤こ