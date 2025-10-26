巨人・井上温大投手（２４）が２６日にジャイアンツ球場で、２３日のドラフト１位指名を受けた竹丸和幸投手（２４＝鷺宮製作所）について言及した。竹丸と同学年＆同じ左腕である井上は「同い年で左ピッチャーっていう、同じくくりだなって思いました」と特色が似ているライバルに意識はありながらも「他人に気持ちがいってしまってもどうしようもないので、自分の能力を上げることだけに集中してやっていきたいなと思います」