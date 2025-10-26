米ＷＷＥスーパースターのイヨ・スカイが、盟友・岩谷麻優との約７年５か月ぶりの一騎打ちで快勝を収めた。２６日の女子プロレス「マリーゴールド」東京・両国国技館大会に出場。昨年７月の林下詩美戦以来、約１年３か月ぶりにマリゴマットに帰還したイヨは、スーパーフライ級王者の岩谷とシングルマッチで対戦した。リング上で向き合った２人はじっくりと互いの力を確かめ合い、一進一退の攻防を展開。会場の熱気が盛り上が