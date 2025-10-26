【その他の画像・動画等を元記事で観る】興行収入5億を突破した、京都アニメーション制作の大ヒット映画『小林さんちのメイドラゴン さみしがりやの竜』のスペシャルイベントが2026年5月24日(日)に開催されることが決定した。今回のイベントは品川インターシティホールにて開催。カンナ役の長縄まりあ、トール役の桑原由気、エルマ役の高田憂希、ルコア役の郄橋ミナミ、イルル役の杉浦しおりのスーパーちょろゴンずと、小林